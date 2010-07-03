МЦК в майские праздники будет работать по режиму выходного дня

Поезда на МЦК будут ездить по режиму выходного дня с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, сообщает пресс-служба МЖД.
С 12:30 до 18:00 ожидание поезда составит до пяти минут, в остальное время – 10 минут. С 6 по 8 мая составы будут курсировать по режиму рабочего дня: пятиминутный интервал с 7:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00, в остальное время – 10 минут.
К концу года на МЦК собираются сократить интервалы движения поездов с пяти до четырех минут в часы пик. Это позволит увеличить число пассажирских мест еще на 25 процентов. Ночные тестирования новой схемы движения пройдут на МЦК в июне-июле, а испытания беспилотного вождения поездов начнутся к концу года.
МЦК также продолжат интегрировать в транспортную систему города. Планируется перенести платформу Северянин Ярославского направления ближе к станции МЦК Ростокино, станцию Лихоборы МЦК соединят надземным переходом с платформой НАТИ. Завершится интеграция станций Стрешнево МЦК и Ленинградская МЖД.
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