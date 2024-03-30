Движение в районе Бауманки в Москве восстановлено после пожара

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Движение по 2-й Бауманской улице в Москве возобновили после возгорания, которое возникло на чердаке дома неподалеку от МГТУ имени Баумана. Об этом сказано в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Ранее пресс-служба департамента сообщала, что из-за пожара на 2-й Бауманской улице временно перекрыли движение для работы оперативных и экстренных служб.

Возгорание произошло в корпусе МГТУ имени Баумана в Бригадирском переулке. Сперва стало известно, что на площади 20 квадратных метров загорелся чердак 4-этажного здания. После появилась информация, что горит реконструируемый корпус университета, построенный в конце XIX века. В нем находилась химическая лаборатория Императорского Московского технического училища.

Спасатели эвакуировали людей из здания. Спустя время пожарные ликвидировали открытое горение на площади 40 квадратных метров, а затем – полностью потушили. В результате происшествия никто не пострадал.

