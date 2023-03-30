Эксперт рассказал, как льготное автокредитование повлияет на рынок

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что возобновление льготного автокредитования не сильно повлияет на рынок машин в силу ограниченности программы. Таким мнением он поделился в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Эксперт объяснил, что льготные автокредиты доступны только небольшому перечню категорий граждан, всем же остальным поддержка доступна только при покупке электромобиля. В связи с этим, уверен он, темпы выдачи таких займов будут небольшими, что на рынке почти не отразится.

"Во-вторых, сдерживающим фактором является весьма и весьма ограниченный ассортимент автомобилей. Ведь такие кредиты выдают только на покупку автомобилей отечественного производства", – добавил Шапарин.

Он уточнил, что выбор на российском рынке автомобилей в настоящее время есть, он не ограничивается российскими моделями, однако речь идет о китайских машинах стоимостью от двух миллионов рублей, которые может позволить себе не каждый.

Ранее в четверг, 30 марта, Минпромторг РФ сообщил о частичном возобновлении программы льготного автокредитования. Ей смогут воспользоваться работники сфер образования и медицины, участники СВО и члены их семей. Для всех остальных возможность получить поддержку сохранится при покупке электромобиля.



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