Аналитики выяснили, какие регионы РФ наиболее активны по числу автокредитов

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За последние четыре года число автокредитов в РФ возросло на 0,5%. Больше всего займов брали в южных и восточных регионах страны – Дальневосточном, Северо-Кавказском, Сибирском, Южном и Уральском федеральных округах, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый заметный рост действующих автокредитов за четыре года отмечен в Иркутской (+28,0%), Новосибирской (+22,9%) и Вологодской (+20,5%) областях, а также в Красноярском (+17,5%) и Краснодарском (+14,7%) крае. Вместе с этим с 2019 года некоторые регионы продемонстрировали сокращение числа автокредитов, в их числе Самарская область (-12,3%), Санкт-Петербург (-12,0%), Москва (-11,5%), Пермский край (-8,3%) и Татарстан (-7,3%).

"Несмотря на пандемию коронавируса, дефицит новых автомобилей и внешнее санкционное давление, количество действующих автокредитов в портфелях банков находится на уровне конца 2019 года и даже немного выше", – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он добавил, что на рыночную обстановку также влияют государственные программы льготного автокредитования. Такие займы стали популярны в регионах Дальнего Востока, Сибири и юга РФ. Так, жители Дальневосточного федерального округа смогли приобрести авто со скидкой в 25%.

Ранее сообщалось, что ГИБДД планирует дополнить приложение "Госуслуги. Авто" возможностью проверить полис ОСАГО. Предложение внес глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

На данный момент в приложении "Госуслуги. Авто" автомобилисты могут проверить цифровую копию водительского удостоверения. Эта функция появилась благодаря совместной деятельности МВД и Минцифры России.

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