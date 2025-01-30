RTL: Бельгия закрыла воздушное пространство из-за сбоя у диспетчерской службы

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Бельгия закрыла воздушное пространство из-за сбоя у диспетчерской службы, передает телеканал RTL.

По данным агентства Belga, речь идет о сбое в компьютерной системе компании Skeyes, отвечающей за контроль воздушного пространства Бельгии и аэронавигационную инфраструктуру.

"Самолеты, находившиеся в контролируемом Skeyes воздушном пространстве, были перенаправлены в соседние страны. Это было сделано безопасно с использованием резервной системы", – рассказал представитель диспетчерской службы Курт Вервиллиген.

Ранее в США после столкновения с военным вертолетом упал в реку пассажирский самолет Bombardier CRJ700. Всего на борту судна было 64 человека, а в вертолете – трое.

К настоящему моменту спасатели извлекли из реки тела 28 погибших. Из них 27 – тела пассажирского лайнера и одно – члена экипажа военного вертолета. Власти США, потеряв надежду найти выживших, завершили этап поисковой операции. Сейчас спасатели перешли к "операции по извлечению".