29 августа, 18:12Транспорт
Расписание поездов МЦД-3 изменится в ночь на 31 августа
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Расписание поездов МЦД-3 изменится в ночь на 31 августа, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Изменения вступят в силу в 23:30 30 августа и продлятся до 07:30 31 августа
Уточняется, что на Ленинградском направлении интервалы движения увеличатся до 20–40 минут. Кроме того, часть поездов проследует от/до станции "Химки" и "Сходня".
Более того, на станции Зеленоград-Крюково могут измениться пути отправления. Дептранс призвал пассажиров обращать внимание на информационное табло и звуковые оповещения.
На Казанском направлении интервалы движения могут быть увеличены до 15–20 минут.
При этом, поезда, которые следуют по маршруту "Зеленоград-Крюково – Ипподром", сократят режим работы. Это относится к обоим направлениям. Последний поезд из Зеленограда-Крюково отправится в 23:22, а из Ипподрома – в 23:12.
Уточняется, что изменения связаны с модернизацией железнодорожных путей на станции Зеленоград-Крюково. Москвичей призвали заранее сверяться с расписанием.
Ранее сообщалось, что поезда МЦД-4 будут следовать с увеличенными интервалами 30 и 31 августа. На участке от Нижегородской до Марьиной Рощи составы в обе стороны будут ходить по одному пути – на Железнодорожную. Поэтому перед выходом на платформу рекомендуется проверять путь отправления поезда.
