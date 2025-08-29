Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание поездов МЦД-3 изменится в ночь на 31 августа, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Изменения вступят в силу в 23:30 30 августа и продлятся до 07:30 31 августа

Уточняется, что на Ленинградском направлении интервалы движения увеличатся до 20–40 минут. Кроме того, часть поездов проследует от/до станции "Химки" и "Сходня".

Более того, на станции Зеленоград-Крюково могут измениться пути отправления. Дептранс призвал пассажиров обращать внимание на информационное табло и звуковые оповещения.

На Казанском направлении интервалы движения могут быть увеличены до 15–20 минут.

При этом, поезда, которые следуют по маршруту "Зеленоград-Крюково – Ипподром", сократят режим работы. Это относится к обоим направлениям. Последний поезд из Зеленограда-Крюково отправится в 23:22, а из Ипподрома – в 23:12.

Уточняется, что изменения связаны с модернизацией железнодорожных путей на станции Зеленоград-Крюково. Москвичей призвали заранее сверяться с расписанием.

Ранее сообщалось, что поезда МЦД-4 будут следовать с увеличенными интервалами 30 и 31 августа. На участке от Нижегородской до Марьиной Рощи составы в обе стороны будут ходить по одному пути – на Железнодорожную. Поэтому перед выходом на платформу рекомендуется проверять путь отправления поезда.