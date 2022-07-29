Движение на Алма-Атинской улице восстановлено после ликвидации пожара в хостеле

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

Движение транспорта восстановлено на Алма-Атинской улице после возгорания в хостеле, сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

"Движение полностью восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее движение транспорта было перекрыто на участке Алма-Атинской улицы из-за пожара в хостеле. На месте работали оперативные службы города.

Пожар начался в ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице дом 7, корпус 2. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четыре человека были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"