Прямой проезд с Краснопрудного переулка к вокзалам временно был закрыт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временно закрыт прямой проезд с Краснопрудного переулка к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с этим водителей призвали использовать разворот под Русаковской эстакадой.

Ранее водителей предупредили об изменении схемы движения транспорта в центре и на юго-западе Москвы из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек" по выходным с 31 мая по 1 июня и с 7 по 8 июня.

Например, на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября введут выделенные полосы для городского транспорта перед пересечениями с улицами Вавилова, Дмитрия Ульянова, Гарибальди и Нахимовским проспектом.

Также временно нельзя будет парковаться на восьми участках, а рядом с выделенными полосами перекроют несколько съездов. Движение на съезде с ТТК на Ленинский проспект в сторону области сохранится по двум из четырех полос.

