28 мая, 11:20Транспорт
Несколько улиц в Москве перекроют 1 июня из-за триатлона
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Несколько улиц на северо-западе и западе Москвы 1 июня будут закрыты для движения транспорта из-за проведения "Большого Московского триатлона". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
По информации ведомства, с 07:00 до 15:45 нельзя будет проехать:
- по Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мнёвники;
- по участку Северо-Западной хорды и улице Нижние Мнёвники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы;
- в боковом проезде Крылатской улицы от дома 2А до въезда на территорию Гребного канала;
- по съезду на Северо-Западную хорду с Островной улицы.
Также 1 июня с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещено парковать автомобили на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники.
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Кроме того, в ТиНАО 31 мая перекроют движение в связи с проведением забега "Троицк без границ". С 08:00 до 10:20 водители не смогут проехать по Юбилейной, Центральной, Физической и Солнечной улицам, а также по улице Академика Черенкова и Октябрьскому проспекту. Жителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.