Несколько улиц в Москве перекроют 1 июня из-за триатлона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько улиц на северо-западе и западе Москвы 1 июня будут закрыты для движения транспорта из-за проведения "Большого Московского триатлона". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По информации ведомства, с 07:00 до 15:45 нельзя будет проехать:

по Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мнёвники;

по участку Северо-Западной хорды и улице Нижние Мнёвники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы;

в боковом проезде Крылатской улицы от дома 2А до въезда на территорию Гребного канала;

по съезду на Северо-Западную хорду с Островной улицы.

Также 1 июня с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещено парковать автомобили на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Кроме того, в ТиНАО 31 мая перекроют движение в связи с проведением забега "Троицк без границ". С 08:00 до 10:20 водители не смогут проехать по Юбилейной, Центральной, Физической и Солнечной улицам, а также по улице Академика Черенкова и Октябрьскому проспекту. Жителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.