Несколько станций метро изменят режим работы вечером 29 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Несколько станций столичного метро будут работать только на вход и пересадку 29 апреля из-за репетиции парада к 9 Мая, сообщается в микроблоге транспортного комплекса в Twitter.
Речь идет о станциях "Площадь революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина". Изменения будут действовать с 18:00 до окончания мероприятий.
Они же 7 и 9 мая с утра и до окончания организации военного парада будут закрыты на выход. Кроме того, во время прохождения военной техники по улице Тверская выход пассажиров в город будет затруднен на станциях "Лубянка" (в сторону улицы Никольская), "Тверская", "Маяковская", "Китай-город" (северный вестибюль в сторону Ильинки, южный вестибюль в сторону Варварки, Китайгородского проезда), "Пушкинская", "Чеховская".
Сегодня движение перекроют и на дорогах города. С 17:30 до 20:00 перекроют улицы Нижние Мневники, Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская, Звенигородское шоссе и Триумфальную площадь. С 22:30 до конца репетиции будут недоступны Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, 1-я и 2-я Брестская, Новинский бульвар, Триумфальная площадь, Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники.
Репетиции пройдут в 22:00, когда интенсивность дорожного движения на участках минимальна. А 7 мая в 10:00 стартует генеральная репетиция парада Победы.
ЦОДД призвал горожан пересесть на метро сегодня вечером. По данным центра, после 17:30 проезжать на машине станет сложно.
Улицы в центре Москвы перекроют из-за ночных репетиций парада ко Дню Победы
29 апреля, 1 и 4 мая также поменяются маршруты движения наземного транспорта. Нововведения будут актуальны для большинства маршрутов с 15:30 до окончания репетиций. В частности, они коснутся пяти троллейбусных маршрутов и более 40 автобусных.
В сегодняшней репетиции будут участвовать колонны военной техники и пешие расчеты. По улицам Москвы проедут более 150 единиц современного и перспективного вооружения. В их числе – защищенные автомобили "Тайфун", бронеавтомобили "Тигр", боевые машины пехоты БМП-3, а также бронетранспортеры БТР-82А и БТР-МДМ.
Авиации не будет. Самолеты и вертолеты ВКС России отработают пролет над Красной площадью Москвы на утренней репетиции 4 мая.
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