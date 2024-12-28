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28 декабря, 10:44

Транспорт

Ограничения на работу аэропорта Казани сняты

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Они перестали действовать в 10:05 по московскому времени.

Временные ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Они действовали с 06:00 по московскому времени.

Ограничения на работу аэропорта вводились и в пятницу, 27 декабря. Они начали действовать с 06:00 и были сняты в 10:00 по московскому времени. Причиной для их введения также послужила необходимость обеспечить безопасность полетов.

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