Временные ограничения введены на работу аэропорта в Казани

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Временные ограничения на работу аэропорта в Казани были введены с 06:00 по московскому времени, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы.

Это решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил Кореняко. По его словам, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все меры, которые необходимы для этого.

Ограничения на работу аэропорта вводились и в пятницу, 27 декабря. Они начали действовать с 06:00 и были сняты в 10:00 по московскому времени. Причиной для их введения также послужила необходимость обеспечить безопасность полетов.

