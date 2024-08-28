Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 09:00

Транспорт

Рейсы из Москвы в Казань перенаправлены на запасной аэродром в Самару

Фото: 123RF/lightpoet

Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы из Москвы и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"28 августа с 07:00 по московскому времени международный аэропорт Казань имени Тукая временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением (до особого распоряжения)", – говорится в заявлении.

В пресс-службе воздушной гавани также отметили, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта.

Временные ограничения в аэропорту были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры.

Ранее ограничения на прибытие и отправку самолетов также вводили в аэропорту Волгограда после атаки беспилотников на регион. Глава Калачевского района Роман Горбатый заявил об отсутствии серьезных повреждений гражданской инфраструктуры. Позже ограничения сняли.

Читайте также


транспортрегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика