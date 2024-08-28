28 августа, 09:00Транспорт
Рейсы из Москвы в Казань перенаправлены на запасной аэродром в Самару
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Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы из Москвы и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
"28 августа с 07:00 по московскому времени международный аэропорт Казань имени Тукая временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением (до особого распоряжения)", – говорится в заявлении.
В пресс-службе воздушной гавани также отметили, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта.
Временные ограничения в аэропорту были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры.
Ранее ограничения на прибытие и отправку самолетов также вводили в аэропорту Волгограда после атаки беспилотников на регион. Глава Калачевского района Роман Горбатый заявил об отсутствии серьезных повреждений гражданской инфраструктуры. Позже ограничения сняли.