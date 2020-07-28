В столице запустят продажу билетов на автобусы до Стаханова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В транспортных кассах Москвы начнут продавать билеты на междугородние автобусы, следующие по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Стаханов. Об этом сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

"29 июля 2020 года открывается продажа билетов на рейс по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Стаханов отправлением с международного автовокзала "Северные ворота", – сообщили в компании-перевозчике.

Автобусы будут выезжать на маршрут три дня в неделю – в понедельник, среду и субботу в 22:00.

Стоимость проезда для взрослых составит 1 тысячу 740 рублей. Билет для детей в возрасте до 12 лет обойдется вдвое дешевле – в 870 рублей. Льгота возможна при предъявлении свидетельства о рождении.

Ранее сообщалось о запуске с автостанции "Орехово" новых автобусных рейсов в Тулу. Автобусы выходят на маршрут ежедневно в 8:15 и 11:30.

