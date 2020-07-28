В столице запустят продажу билетов на автобусы до Стаханова

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В транспортных кассах Москвы начнут продавать билеты на междугородние автобусы, следующие по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Стаханов. Об этом сообщает пресс-служба "Мосгортранса".
"29 июля 2020 года открывается продажа билетов на рейс по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Стаханов отправлением с международного автовокзала "Северные ворота", – сообщили в компании-перевозчике.
Автобусы будут выезжать на маршрут три дня в неделю – в понедельник, среду и субботу в 22:00.
Стоимость проезда для взрослых составит 1 тысячу 740 рублей. Билет для детей в возрасте до 12 лет обойдется вдвое дешевле – в 870 рублей. Льгота возможна при предъявлении свидетельства о рождении.
Ранее сообщалось о запуске с автостанции "Орехово" новых автобусных рейсов в Тулу. Автобусы выходят на маршрут ежедневно в 8:15 и 11:30.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: