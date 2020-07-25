Количество маршрутов с электробусами в Москве увеличилось до 33

Фото: Московский транспорт
Электробусы вышли еще на четыре столичных маршрута общественного транспорта. Таким образом, число маршрутов с электробусами выросло в столице до 33, пресс-служба Дептранса.
"Транспорт нового поколения начал курсировать по четырем столичным маршрутам – № т61, 31, 393, 733", – говорится в сообщении.
Маршрут № т61 работает на северо-западе Москвы – от Карамышевской набережной до МЦК Панфиловская. На северо-востоке электробусы ходят по двум маршрутам от Осташковской улицы: № 31 – до метро "Бибирево", № 393 – до остановки "Комбинат "Лира" – Пенсионный фонд". На западе электрические автобусы следуют по маршруту № 733 – от Крылатского до Аминьево.
В настоящее время по улицам города курсируют 400 электробусов. До конца этого года планируется увеличить их количество до 600.
Ранее стало известно, что в 2020 году в столице появится почти 20 новых автобусных маршрутов, которые будут ехать к станциям метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).
С их помощью можно будет добраться до станций метро "Южная", "Коломенская", "Академическая", "Крылатское", "Красногвардейская", "Царицыно", "Коммунарка", "Бунинская аллея", до железнодорожных платформ Нижние Котлы, Бирюлево-Товарная, Бирюлево-Пассажирская, Бутово (МЦД-2), Покровское (МЦД-2), Царицыно (МЦД-2). Также автобусы будут останавливаться у больниц, детских садов и школ.
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