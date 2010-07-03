Более миллиона пассажиров воспользовалось новыми станциями Некрасовской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более миллиона пассажиров воспользовалось станциями Некрасовской линии метро с момента открытия. Самой популярной станцией стала "Некрасовка" – 590 тысяч человек. На втором по популярности месте – станция "Лухмановская": ей воспользовались более 192 тысяч раз, сообщает пресс-служба столичный подземки.
С открытием Некрасовской линии станция "Выхино" уже разгрузилась на вход почти на 24% – с 119 тысяч до 90,7 тысячи пассажиров, на "Лермонтовский проспект" заходит на 2795 пассажиров меньше.
3 июня Сергей Собянин открыл четыре станции метро Некрасовской линии: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Розовая ветка разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и улучшит транспортную ситуацию в нескольких районах Москвы, а также в подмосковных Люберцах. Пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день.
А 20 июня мэр запустил четыре новые станции Сокольнической линии подземки: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". По его словам, вторым этапом станет строительство отдельной ветки от строящейся БКЛ до "Коммунарки" и Троицка. В будущем за "Коммунаркой" также появится станция "Потапово".
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