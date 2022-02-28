Свыше 170 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 170 авиарейсов отменено и задержано в столичных аэропортах ночью 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Больше всего корректировок внесено в расписание аэропорта Шереметьево. Там отменили 102 рейса и задержали 5. Во Внуково отменили 43 рейса и задержали 6. В Домодедово отменено 11 рейсов, задержано 7.
Ранее сообщалось, что с 28 февраля "Аэрофлот" приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов. До этого российская авиакомпания приостановила выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин, а также полеты в Прагу и Варшаву.
До этого глава Еврокомиссии ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих государств для самолетов РФ. Она уточнила, что данное ограничение касается всех воздушных судов, в том числе частных.
Германия закрыла воздушное пространство российских авиакомпаний
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