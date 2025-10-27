Inquirer: американский "самолет Судного дня" приземлился на Филиппинах

Фото: depositphotos/Shebeko

Американский самолет E-4B, известный как "самолет Судного дня" и предназначенный для перевозки лидеров США, сел в международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на Филиппинах, сообщает Inquirer со ссылкой на Военно-воздушные силы (ВВС) государства.

Уточняется, что воздушное судно приземлилось в аэропорту 26 октября и осталось на ночь для отдыха экипажа и для дозаправки. При этом в филиппинских ВВС указали, что появление "самолета Судного дня" не связано с возможным визитом VIP-гостей. В настоящий момент военные наблюдают за самолетом и проводят его техническое обслуживание.

Журналисты уточнили, что прибытие самолета E-4B может быть связано с визитом президента Штатов Дональда Трампа в Японию и в целом с его "азиатским турне". Само воздушное средство служит командным пунктом высшего руководства страны на случай ядерной атаки – самолет способен находиться в полете в течение недели при условии воздушной дозаправки.

Ранее стало известно, что Трамп планирует посетить Южную Корею с 29 по 30 октября в рамках мероприятий по линии АТЭС. В это же время американский президент не будет участвовать в самом саммите. Южнокорейские власти не знают, планирует ли Трамп встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но готовы к такому развитию событий.

