27 сентября, 14:50Транспорт
Основные ограничения движения на улицах Москвы сняты после мотофестиваля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице сняли основные ограничения движения, введенные ранее в связи с проведением мотофестиваля, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
По данным ведомства, перекрытия сохраняются на Университетской площади.
Мотофестиваль прошел в Москве 27 сентября. Он был посвящен закрытию мотосезона 2025 года.
Тысячи байкеров стартовали со смотровой площадки на Воробьевых горах и направились в сторону Садового кольца, по которому они проехали, а затем присоединились к гостям фестиваля. Развлекательная программа с выступлениями артистов и полевой кухней продлится до 18:00.
В связи с мероприятием движение перекрывали на внешней стороне Садового кольца, улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, а также на Бережковской набережной, Бородинском мосту и съездах с него. Кроме того, ограничения действовали на некоторых центральных улицах.
Схема движения общественного транспорта изменилась в Москве 27 и 28 сентября