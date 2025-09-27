Основные ограничения движения на улицах Москвы сняты после мотофестиваля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице сняли основные ограничения движения, введенные ранее в связи с проведением мотофестиваля, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным ведомства, перекрытия сохраняются на Университетской площади.

Мотофестиваль прошел в Москве 27 сентября. Он был посвящен закрытию мотосезона 2025 года.

Тысячи байкеров стартовали со смотровой площадки на Воробьевых горах и направились в сторону Садового кольца, по которому они проехали, а затем присоединились к гостям фестиваля. Развлекательная программа с выступлениями артистов и полевой кухней продлится до 18:00.

В связи с мероприятием движение перекрывали на внешней стороне Садового кольца, улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, а также на Бережковской набережной, Бородинском мосту и съездах с него. Кроме того, ограничения действовали на некоторых центральных улицах.