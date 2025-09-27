Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Ежегодный Московский мотофестиваль начался в столице. Колонна из тысяч байкеров стартовала со смотровой площадки на Воробьевых горах в сторону Садового кольца.

В субботу, 27 сентября, проходит закрытие мотосезона 2025 года. Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, подводя итоги, отметил, что совместными усилиями столичной мэрии и ГАИ удалось на 14% снизить число ДТП в Москве по сравнению с 2024 годом.

"К сожалению, есть и погибшие мотоциклисты. Наша задача на следующий год – сделать так, чтобы количество смертей стремилось к нулю", – добавил он.

Вице-мэр рассказал, что в настоящее время в городе зарегистрировано около 110 тысяч мотоциклов. Их количество с каждым годом увеличивается. Он пожелал байкерам безопасных дорог, здоровья и взаимовыручки, которая, с его слов, отличает столичных мотоциклистов от многих других.

Мотоклубы, которые приняли участие в жеребьевке, выстроились на старте в соответствии со своим номером. Остальные участники займут места по мере прибытия на площадку.

Для гостей мотофестиваля подготовили развлекательную программу, полевую кухню и выступления известных артистов. Днем пройдут конкурс "Мотоледи", а вечером подведут итоги розыгрыша главного приза фестиваля – мотоцикла.

В связи с проведением мероприятия временно перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца, улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, а также на Бережковской набережной, Бородинском мосту и съездах с него. Кроме того, ограничения действуют на ряде центральных улиц. Движение будут восстанавливать по мере прохождения мотоколонны.