Домодедово из-за тумана принял 9 рейсов из других аэропортов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Домодедово принял девять рейсов, перенаправленных из других авиаузлов из-за тумана, сообщает РИА Новости.

Сильный туман наблюдается в нескольких районах на западе столицы. При этом, как подчеркнули в Домодедово, аэропорт работает в штатном режиме, поскольку видимость в районе аэродрома достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций – более 650 метров.

Ранее сообщалось, что более 20 рейсов были задержаны и отменены в столичных аэропортах утром 27 сентября. Во Внуково были задержаны 12 рейсов. Еще два вылета отменили. В Шереметьево оказалось меньше задержанных рейсов – пять. При этом отменены сразу шесть перелетов.

Кроме того, в связи со сложными погодными условиями шесть самолетов во Внуково были переведены на запасной аэродром.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, очаги туманов наблюдаются в большинстве районов Московской области, а также в прилегающих районах юго-запада, запада и севера Москвы. В связи с погодным явлением подтверждено ухудшение видимости.