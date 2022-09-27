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Москва 24

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Транспорт

09:01

Более 20 авиарейсов задержали и отменили во Внуково и Шереметьево

транспортпогода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 20 рейсов были задержаны и отменены в столичных аэропортах утром 27 сентября, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, во Внуково были задержаны 12 рейсов. Еще два вылета отменили.

В Шереметьево оказалось меньше задержанных рейсов – пять. При этом отменены сразу шесть перелетов.

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Ранее сообщалось, что в связи со сложными погодными условиями шесть самолетов были переведены на запасной аэродром вместо посадки в столичном аэропорту Внуково.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, очаги туманов наблюдаются в большинстве районов Московской области, а также в прилегающих районах юго-запада, запада и севера Москвы. В связи с погодным явлением подтверждено ухудшение видимости.

"Утро": в столице ожидается 13 градусов 27 сентября

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