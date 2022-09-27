Шесть самолетов ушли на запасной аэродром из-за тумана во Внуково

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Шести самолетам потребовалось уйти на запасной аэродром вместо посадки в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

В аэропорту сообщили, что работа ведется в сложных метеоусловиях из-за густого тумана в Московском регионе.

"На 08:00 по московскому времени горизонтальная видимость в аэропорту Внуково – 200–300 метров, вертикальная – 60 метров. На запасной путь в другие аэропорты отправлены шесть рейсов", – указали в авиагавани.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил об ухудшении видимости на дорогах города из-за тумана. Водителей попросили не отвлекаться на гаджеты, придерживаться скоростного режима и держать дистанцию между автомобилями.

