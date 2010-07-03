Движение в районе стадиона "ВТБ Арена" перекроют 31 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта в районе стадиона "ВТБ Арена" перекроют в субботу, 31 августа, в связи с проведением концерта, говорится в сообщении Московского транспорта в Twitter.

Полные перекрытия будут действовать на Театральной аллее с 15:00 до 23:00, на Дворцовой и Московской аллеях – с 12:00 до 23:00.

28 августа движение транспорта ограничат в центре Москвы из-за проведения крестного хода. С 19:00 до 20:00 полностью будут перекрыты улицы Спартаковская и Талалихина. Ограничения вводят в связи с празднованием Успения Пресвятой Богородицы.