Движение в районе стадиона "ВТБ Арена" перекроют 31 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение транспорта в районе стадиона "ВТБ Арена" перекроют в субботу, 31 августа, в связи с проведением концерта, говорится в сообщении Московского транспорта в Twitter.
Полные перекрытия будут действовать на Театральной аллее с 15:00 до 23:00, на Дворцовой и Московской аллеях – с 12:00 до 23:00.
28 августа движение транспорта ограничат в центре Москвы из-за проведения крестного хода. С 19:00 до 20:00 полностью будут перекрыты улицы Спартаковская и Талалихина. Ограничения вводят в связи с празднованием Успения Пресвятой Богородицы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.