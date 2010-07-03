Движение на двух улицах в ЮЗАО временно ограничили из-за строительства БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта временно ограничено на юго-западе столицы – на участке Профсоюзной улицы и в Хлебобулочном проезде. Ограничения связаны со строительством Большой кольцевой линии метро, сообщается на портале "Московский транспорт".

В частности, до 13 сентября на Профсоюзной улице в круглосуточном режиме частично перекрыты две полосы в сторону центра между домами № 61 и № 59, а также одна полоса в сторону области от дома № 78 до дома № 82. В Хлебобулочном проезде проезд транспорта частично ограничен по одной полосе в районе пересечения с Профсоюзной улицей, а также на участке от дома № 59, строения 1, на Профсоюзной улице до пересечения с Профсоюзной улицей. На этих же участках на период работ ликвидировали парковки.

Фото: "Московский транспорт"

Кроме того, с 16 сентября 2019 года по 30 октября 2020 года ограничат проезд на Профсоюзной улице от дома № 78 до дома № 82. Однако благодаря обустройству временных уширений машины смогут двигаться по трем полосам в каждом направлении, отметили в "Московском транспорте".

18 августа Сергей Собянин сообщил, что строительство тоннеля БКЛ между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" завершено. По словам мэра, готовы все четыре тоннеля на участке от "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского".

Открытие Юго-Западного участка БКЛ должно улучшить транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживает около 200 тысяч человек. Время на поездки по городу сократится на 10–15 минут.

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов". Как уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, Большую кольцевую линию метро планируют запустить целиком в 2023 году.