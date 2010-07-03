Движение перекроют из-за крестного хода в центре Москвы

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Движение транспорта ограничат в центре Москвы вечером 28 августа из-за проведения крестного хода, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса города, с 19:00 до 20:00 полностью будут перекрыты улицы Спартаковская и Талалихина.

Ограничение введут вокруг Богоявленского собора и храма Иерусалимской иконы Божией Матери по случаю празднования дня Успения Пресвятой Богородицы.

19 августа православные христиане отметили праздник Преображения Господня, известный в народе как Яблочный Спас.