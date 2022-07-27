Минобороны РФ запустило паромную линию Ейск – Мариуполь

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Минобороны России запустило регулярную паромную линию по маршруту Ейск – Мариуполь. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Отмечается, что паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобилей и более 130 пассажиров. Он будет совершать один круговой рейс в сутки.

"Маршрут будет использоваться для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других пунктов назначения Донецкой и Луганской народных республик", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что до конца 2022 года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ завершат строительство нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя.

В городе будут возведены 12 пятиэтажных новостроек общей емкостью более 2,5 тысяч квартир. Площадь застройки квартала составит 115 гектаров.

В ведомстве уточнили, что первые две многоэтажки будут сданы под заселение к 1 сентября. В настоящее время на стройке задействовано более 1,3 тысячи строителей и 150 единиц спецтехники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.