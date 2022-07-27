Минобороны РФ запустило паромную линию Ейск – Мариуполь

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Минобороны России запустило регулярную паромную линию по маршруту Ейск – Мариуполь. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Отмечается, что паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобилей и более 130 пассажиров. Он будет совершать один круговой рейс в сутки.
"Маршрут будет использоваться для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других пунктов назначения Донецкой и Луганской народных республик", – говорится в публикации.
Ранее стало известно, что до конца 2022 года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ завершат строительство нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя.
В городе будут возведены 12 пятиэтажных новостроек общей емкостью более 2,5 тысяч квартир. Площадь застройки квартала составит 115 гектаров.
В ведомстве уточнили, что первые две многоэтажки будут сданы под заселение к 1 сентября. В настоящее время на стройке задействовано более 1,3 тысячи строителей и 150 единиц спецтехники.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны гарантировали безопасность судоходства в Мариуполе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: