Минобороны РФ завершит строительство жилого микрорайона в Мариуполе до конца года

Фото: Москва 24/Роман Балаев

До конца текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершат строительство нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя, сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что будут возведены 12 пятиэтажных новостроек общей емкостью более 2,5 тысяч квартир. Площадь застройки квартала составит 115 гектаров.

В ведомстве уточнили, что первые две многоэтажки будут сданы под заселение к 1 сентября. В настоящее время на стройке задействовано более 1,3 тысячи строителей и 150 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что российские военные строители возведут в Луганске многофункциональный медицинский комплекс на 200 мест, он начнет работу в ноябре 2022 года. Отмечается, что в новом многофункциональном медицинском комплексе площадью 11 тысяч квадратных метров будут оказывать медицинскую помощь жителям Луганска.

В военном ведомстве уточнили, что госпиталь оснастят современной диагностической аппаратурой. Здесь будет компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ и эндоскопии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

