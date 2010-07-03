Названы популярные автомобили в премиум-сегменте каршеринга в Москве

Фото: www.mercedes-benz.ru

Самой популярной машиной в премиум-сегменте каршеринга в Москве является Mercedes CLA. Об этом сообщается в официальном аккаунте ЦОДД в Twitter.

Также на лидирующих позициях в рейтинге оказались автомобили Mercedes GLA, BMW 3, Mercedes C180, MINI Hatch.

И в продолжение темы: самая популярная машина в премиум-сегменте каршеринга - #Mercedes CLA. Также лидирующие позиции занимают автомобили Mercedes GLA, BMW 3, Mercedes C180, MINI Hatch. #ИТС https://t.co/v5hY1wHWey — ЦОДД (@gucodd) 27 июня 2019 г.



Каршеринг в столице развивается очень быстрыми темпами. Как заявлял ранее глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, этот сервис разгружает столицу, потому что в день одной каршеринговой машиной пользуются семь разных водителей.

В начале апреля Сергей Собянин сообщил, что к концу года автомобилей каршеринга в Москве станет больше. По словам мэра, каршеринговый парк вырастет до 25 тысяч машин. На сегодняшний день автопарк операторов каршеринга насчитывает более 17 тысяч автомобилей.

