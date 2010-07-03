Названы популярные автомобили в премиум-сегменте каршеринга в Москве

Самой популярной машиной в премиум-сегменте каршеринга в Москве является Mercedes CLA. Об этом сообщается в официальном аккаунте ЦОДД в Twitter.
Также на лидирующих позициях в рейтинге оказались автомобили Mercedes GLA, BMW 3, Mercedes C180, MINI Hatch.
И в продолжение темы: самая популярная машина в премиум-сегменте каршеринга - #Mercedes CLA. Также лидирующие позиции занимают автомобили Mercedes GLA, BMW 3, Mercedes C180, MINI Hatch. #ИТСhttps://t.co/v5hY1wHWey
Каршеринг в столице развивается очень быстрыми темпами. Как заявлял ранее глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, этот сервис разгружает столицу, потому что в день одной каршеринговой машиной пользуются семь разных водителей.
В начале апреля Сергей Собянин сообщил, что к концу года автомобилей каршеринга в Москве станет больше. По словам мэра, каршеринговый парк вырастет до 25 тысяч машин. На сегодняшний день автопарк операторов каршеринга насчитывает более 17 тысяч автомобилей.
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