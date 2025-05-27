27 мая, 23:04Транспорт
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Калуги
Фото: 123RF/girich
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничительные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в воздушной гавани Калуги уже вводились аналогичные меры безопасности. Кроме того, временные ограничения были введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.
Спустя время в аэропортах Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля были сняты ограничения на работу. В период запретов экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для безопасности.