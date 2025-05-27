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27 мая, 23:04

Транспорт

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Калуги

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничительные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в воздушной гавани Калуги уже вводились аналогичные меры безопасности. Кроме того, временные ограничения были введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.

Спустя время в аэропортах Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля были сняты ограничения на работу. В период запретов экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для безопасности.

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