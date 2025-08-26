Трамваи № 7 и 50 возобновили движение на улице Дурова после сбоя

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Движение трамваев, которые следуют по маршрутам № 7 и 50, возобновлено на улице Дурова. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее департамент предупреждал о задержке трамваев в районе остановки "Театр зверей имени Дурова". Причина – повреждение контактной сети сторонним транспортом.

В результате пути следования общественного транспорта были временно скорректированы, а вместо трамваев начали курсировать автобусы. Пассажиров просили быть внимательнее и призывали следить за объявлениями.

Тем временем в Москве началась подготовка к запуску двух новых трамвайных линий. Спустя 30 лет данный вид транспорта вновь начнет курсировать по Трифоновской улице, соединив ее с Рижской площадью через участок от улицы Образцова.

Вторая линия, которая возводится на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова, свяжет Комсомольскую площадь с Чистопрудным бульваром.

