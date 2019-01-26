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19:25

Дорожная ситуация в Москве нормализуется

транспорт дороги погода

19:25

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Ситуация на дорогах столицы постепенно нормализуется, сообщает Центр организации дорожного движения в микроблоге в Twitter.

Заторы оценили в шесть баллов, но снегопад еще идет и коммунальная техника продолжает работу. "А мы продолжаем настаивать, что сегодня и завтра безопаснее и быстрее передвигаться по городу на метро или железной дороге", – говорится в сообщении.

Столичная подземка заявила о готовности к работе в непогоду. На столичных дорогах в выходные работают 16 экипажей "Дорожного патруля", чтобы помочь водителям.

Количество снегоуборочной и снеговывозящей техники в Москве увеличили до 12 тысяч единиц. Сугробы в Москве к концу субботы вырастут до 40 сантиметров.

Сергей Собянин подчеркнул, что коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. ГИБДД Москвы призвала автомобилистов не мешать работе коммунальной техники.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности на воскресенье из-за снега и ветра. На дорогах снова обещают гололедицу и снежные заносы.

транспорт дороги погода

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