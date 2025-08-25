Фото: ТАСС/Кирилл Чеходаров

Временные ограничения введены в аэропорту Владикавказа на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне, 24 августа, аналогичные меры действовали в аэропорту Калуги. Авиагавань перестала принимать и выпускать самолеты. Спустя несколько часов ограничения были сняты.

Ранее сообщалось, что самолет саудовской авиакомпании Flynas совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого Трабзона из-за проблем с двигателем. Он должен был выполнить рейс из Трабзона в Джидду.

24 августа в 22:49 по московскому времени, через 8 минут после вылета, экипаж самолета подал сигнал о чрезвычайной ситуации. На борту самолета Airbus 320 находились 169 пассажиров и 8 членов экипажа. Их состояние не вызывает опасений врачей.

