25 августа, 13:09Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Владикавказа
Фото: ТАСС/Кирилл Чеходаров
Временные ограничения введены в аэропорту Владикавказа на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Накануне, 24 августа, аналогичные меры действовали в аэропорту Калуги. Авиагавань перестала принимать и выпускать самолеты. Спустя несколько часов ограничения были сняты.
Ранее сообщалось, что самолет саудовской авиакомпании Flynas совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого Трабзона из-за проблем с двигателем. Он должен был выполнить рейс из Трабзона в Джидду.
24 августа в 22:49 по московскому времени, через 8 минут после вылета, экипаж самолета подал сигнал о чрезвычайной ситуации. На борту самолета Airbus 320 находились 169 пассажиров и 8 членов экипажа. Их состояние не вызывает опасений врачей.