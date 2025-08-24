24 августа, 21:22Транспорт
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги
Фото: 123RF/vkrupenkin
Временные ограничения на работы сняты в аэропорту Калуги. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Авиагавань вновь начала принимать и выпускать воздушные гражданские суда в соответствии с расписанием.
Меры для обеспечения безопасности полетов начали действовать в аэровокзале примерно в 19:30 по московскому времени.
Между тем российские авиакомпании обязали сделать звонки на горячие линии бесплатными. Такое поручение направил перевозчикам Минтранс. Это касается периодов задержек рейсов из-за временных ограничений.
Ранее информация размещалась только на сайте компаний, но это было не всегда удобно, так как пассажирам приходилось платить за звонки.