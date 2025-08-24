Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги

Фото: 123RF/vkrupenkin

Временные ограничения на работы сняты в аэропорту Калуги. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Авиагавань вновь начала принимать и выпускать воздушные гражданские суда в соответствии с расписанием.

Меры для обеспечения безопасности полетов начали действовать в аэровокзале примерно в 19:30 по московскому времени.

Между тем российские авиакомпании обязали сделать звонки на горячие линии бесплатными. Такое поручение направил перевозчикам Минтранс. Это касается периодов задержек рейсов из-за временных ограничений.

Ранее информация размещалась только на сайте компаний, но это было не всегда удобно, так как пассажирам приходилось платить за звонки.