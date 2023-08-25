Внуково и Домодедово возобновили работу после временных ограничений

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Аэропорты Внуково и Домодедово сняли временные ночные ограничения. Об этом со ссылкой на авиационные службы сообщает ТАСС.



"Аэропорты Домодедово и Внуково работают штатно", – заявил собеседник агентства.

Ранее эти аэропорты вводили временные ограничения.

Впоследствии стало известно, что ночью 25 августа над Калужской областью силы ПВО России уничтожили украинскую ракету С-200. Минобороны РФ сообщило, что киевский режим пытался ударить по гражданским объектам на территории РФ.

Утром 23 августа в целях обеспечения безопасности столичные аэропорты также временно приостанавливали прием и выпуск самолетов. Два воздушных судна были направлены в запасные аэропорты.

Росавиация перенаправила 9 рейсов в другие аэропорты из-за ограничений в столице