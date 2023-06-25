Калужский губернатор сообщил о снятии ограничений на движение личного транспорта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Власти Калужской области решили снять ограничения движения личного транспорта на территории региона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Владислав Шапша.

"В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения", – отметил он.

24 июня стало известно об ограничении движения в Калужской области на границе с другими регионами. Тогда губернатор уточнил, что движение ограничили на территориях рядом с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

Ранее ограничения движения сняли в Краснодарском крае. 24 июня в связи с затруднениями в движении на участке дороги М-4 "Дон" на территории Ростовской области водителям Краснодарского края порекомендовали воздержаться от поездок. Их попросили выбирать альтернативные пути объезда.

Также в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили о частичном перекрытии трасс "Дон", "Урал" и "Крым" в Подмосковье.

Автомобили передвигаются без ограничений по Ростову-на-Дону