Ограничения движения на территории Краснодарского края сняли

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все ограничения движения, которые были введены на дорогах Краснодарского края, решили отменить. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

24 июня в связи с затруднениями в движении на участке дороги М-4 "Дон" на территории Ростовской области водителям Краснодарского края порекомендовали воздержаться от поездок. Их попросили выбирать альтернативные пути объезда.

До этого в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили о частичном перекрытии трасс "Дон", "Урал" и "Крым" в Подмосковье.

Вскоре после этого временно ограничили автобусные рейсы Липецкой области с Москвой и Тулой, а также было отменено автобусное сообщение с Воронежской областью.

Кроме того, вечером 24 июня движение автомобильного транспорта решили ограничить в Калужской области на границе с другими регионами.

Автомобили передвигаются без ограничений по Ростову-на-Дону