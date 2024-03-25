Поезда и автобусы "Аэроэкспресса" курсируют штатно до московских аэропортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Поезда и экспресс-автобусы компании "Аэроэкспресс" ходят штатно до столичных аэропортов, также в терминалах и подвижных составах усилены меры безопасности. Об этом перевозчик сообщил в своем телеграм-канале.

В компании напомнили, что родным и близким погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" компенсируют стоимость проезда в поездах и экспресс-автобусах. Период, в который можно воспользоваться поездами, продлится до окончания следственных действий.

Для компенсации проезда гражданам надо заполнить форму обратной связи на сайте или в приложении "Аэроэкспресс", приложив подтверждающие документы (авиабилеты; документы, подтверждающие родство; справки из медучреждений, МВД или других госорганов, а также специальных служб). Кроме того, люди могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (800) 700-33-77, для звонков из Москвы и других стран – 8 (495) 663-84-10.

Перевозчик уточнил, что отдел по работе с обращениями в данный момент работает в усиленном режиме, все поступающие обращения рассмотрят в кратчайшие сроки и оперативно произведут выплаты. За возвратом стоимости ранее купленных билетов также могут обратиться пассажиры, изменившие планы в связи с происшествием.

Ранее стало известно, что Федеральная пассажирская компания (ФПК) после теракта в "Крокус Сити Холле" усилила меры безопасности в поездах дальнего следования. Теперь работники будут проходить дополнительные инструктажи по обеспечению безопасности в пути, также ввели усиленный контроль при проверке данных пассажиров и их провожающих.

Теракт в "Крокусе" случился вечером 22 марта. Террористы начали стрелять по людям, после чего подожгли концертный зал. В результате погибли 137 человек, еще 182 получили ранения.

Силовики задержали четырех подозреваемых в Брянской области 23 марта, а 25-го числа Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая 2024 года.