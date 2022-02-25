Чехия закроет воздушное пространство для России с 26 февраля

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С субботы, 26 февраля, Чехия запретит полеты российских авиакомпаний над территорией своей страны. Об этом РИА Новости сообщил глава министерства транспорта Мартин Купка.

"В связи с событиями на Украине воздушное пространство Чехии будет закрыто для всех авиакомпаний РФ с полуночи с пятницы на субботу", – заявил глава ведомства.

В ответ на специальную военную операцию РФ по защите ДНР и ЛНР Чехия также заявила, что останавливает выдачу виз и временных видов на жительство российским гражданам. До этого стало известно, что страна закрывает российские генеральные консульства в городах Брно и Карловы Вары, а также свои представительства в Петербурге и Екатеринбурге.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.