Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 10:10

Транспорт

Движение трамваев в проезде Дежнева восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение трамваев в проезде Дежнева полностью восстановлено, сообщили в Дептрансе Москвы.

Трамвай насмерть сбил женщину в районе остановки "Сухонская улица" у проезда Дежнева 24 декабря. Все произошло, когда пешеход переходила трамвайные пути в неположенном месте.

Из-за ДТП был временно изменен маршрут трамвая № 17. На участке от остановки "Медведково" до остановки "ВДНХ, главный вход" вместо рельсового транспорта временно курсировали автобусы.

"Московский патруль": 15 человек пострадали при столкновении автобуса и пожарной машины

Читайте также


транспортпроисшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика