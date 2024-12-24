Движение трамваев в проезде Дежнева восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение трамваев в проезде Дежнева полностью восстановлено, сообщили в Дептрансе Москвы.

Трамвай насмерть сбил женщину в районе остановки "Сухонская улица" у проезда Дежнева 24 декабря. Все произошло, когда пешеход переходила трамвайные пути в неположенном месте.

Из-за ДТП был временно изменен маршрут трамвая № 17. На участке от остановки "Медведково" до остановки "ВДНХ, главный вход" вместо рельсового транспорта временно курсировали автобусы.