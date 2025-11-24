Москвичей попросили пересесть на городской транспорт из-за похолодания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал водителям пересесть на городской транспорт, так как в ночь на 25 ноября в Москве ожидается похолодание. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Помимо этого, автомобилистам порекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров из-за возможной гололедицы на дорогах.

Особую внимательность водителей призвали проявлять на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Кроме того, автомобилистов попросили снижать скорость перед пешеходными переходами.

"За обстановкой на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее синоптики призвали москвичей и гостей столицы не ждать серьезных изменений погоды в начале декабря. Температура ночью в первые дни месяца будет варьироваться от 0 до минус 5 градусов. При этом днем воздух будет прогреваться до 3 градусов.

