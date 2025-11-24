Форма поиска по сайту

24 ноября, 14:38

Транспорт

Московских водителей предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 24 ноября, в Москве будет идти дождь, а вечером возможно образование гололедицы, сообщила пресс-служба Дептранса.

Водителям рекомендовали выезжать только на зимней резине и не отвлекаться на телефон во время движения.

По информации ЦОДД, на данный момент дорожная ситуация в столице оценивается на 4 балла. Интенсивное движение фиксируется на Волоколамском шоссе по направлению в область, Ярославском шоссе по направлению в центр и внутренней стороне МКАД в районе шоссе Энтузиастов.

Кроме того, к вечеру ожидаются локальные затруднения в центре, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область. На движение могут повлиять ремонтные работы на дорогах, мелкие ДТП и погодные условия.

В департаменте также призвали москвичей использовать общественный транспорт. Если поездки на автомобиле не избежать, следует отложить ее на более позднее время, после 19:00. Водителям также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее синоптики рассказали, что жителям Москвы не стоит ожидать значительных изменений погоды в начале декабря. Ночные значения в первые дни следующего месяца будут варьироваться между 0 и минус 5 градусами. При этом днем воздух будет прогреваться максимум до 3 градусов.

