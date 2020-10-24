В столичном метро появились театральные "Тройки"

Фото: телеграм-канал Дептранс Москвы

Лимитированная серия "Тройки" появилась в столичном метро. Об этом сообщил департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Новая серия проездных посвящена театру. Выпуск проездных приурочили ко дню рождения "Сатирикона", а также 70-летию его художественного руководителя, народного артиста Константина Райкина.

Всего в продаже появилось 10 тысяч экземпляров. Приобрести театральную "Тройку" можно в кассах и автоматах на станциях в пределах Кольцевой линии, а также на станции "Марьина Роща", где располагается "Сатирикон".

Ранее в продаже появились лимитированные проездные, посвященные Карачаево-Черкессии и Нижегородской области.