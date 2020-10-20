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Транспорт

15:19

Посвященные Карачаево-Черкесии "Тройки" и билеты "Единый" появились в метро

транспорт город

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические транспортные карты "Тройка" и билеты "Единый", посвященные Карачаево-Черкесии, поступили в продажу в кассы Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В кассах, которые находятся на станциях в пределах Кольцевой линии, пассажиры смогут купить "Тройки" с изображением горных вершин. А билеты "Единый" – в кассах и билетных автоматах на всех станциях метро", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что всего выпущено 10 тысяч экземпляров тематических "Троек" и 400 тысяч "Единых".

Ранее в продажу в Москве поступила новая коллекция карт "Тройка" под названием "Стальное братство". На проездных изображены советские танки. В частности, в коллекцию, помимо культовых, вошли такие военные машины, как ИС-М, Т-26 и "Объект 140". Общий тираж коллекционных карт составил свыше 30 тысяч экземпляров.

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