Появился способ онлайн-пополнения карты "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Пополнить транспортную карту "Тройка" в Москве теперь можно на сайте цифрового туристического сервиса Russpass. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для совершения платежа понадобится банковская карта. Также пополнить баланс можно будет переводом средств со счета мобильного телефона. Никакая регистрация при этом не нужна.
"После оплаты внесенные средства надо активировать, приложив "Тройку" к желтому терминалу в метро", – сказано в сообщении.
Отмечается, что "Тройка" является универсальной картой для ее владельцев. Кроме оплаты проезда в городском наземном транспорте и метрополитене по ней можно посещать более 50 музеев и галерей, а также пользоваться сетью проката "Велобайк".
Ранее более миллиона держателей московской карты "Тройка" стали участниками программы лояльности "Город". Пассажиры получили возможность накапливать бонусы за все типы купленных билетов.
Отмечалось, что москвичам начислят бонусы за последние полгода, то есть зачисление будет идти ретроспективно. В соответствии с новыми изменениями теперь все пассажиры, снова покупающие или записывающие билет "Единый" на "Тройку" автоматически получат 3% от стоимости бонусами.
Глава совета Фонда развития цифровой экономики рассказал об оплате проезда лицом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: