Появился способ онлайн-пополнения карты "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Пополнить транспортную карту "Тройка" в Москве теперь можно на сайте цифрового туристического сервиса Russpass. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для совершения платежа понадобится банковская карта. Также пополнить баланс можно будет переводом средств со счета мобильного телефона. Никакая регистрация при этом не нужна.

"После оплаты внесенные средства надо активировать, приложив "Тройку" к желтому терминалу в метро", – сказано в сообщении.

Отмечается, что "Тройка" является универсальной картой для ее владельцев. Кроме оплаты проезда в городском наземном транспорте и метрополитене по ней можно посещать более 50 музеев и галерей, а также пользоваться сетью проката "Велобайк".

Ранее более миллиона держателей московской карты "Тройка" стали участниками программы лояльности "Город". Пассажиры получили возможность накапливать бонусы за все типы купленных билетов.

Отмечалось, что москвичам начислят бонусы за последние полгода, то есть зачисление будет идти ретроспективно. В соответствии с новыми изменениями теперь все пассажиры, снова покупающие или записывающие билет "Единый" на "Тройку" автоматически получат 3% от стоимости бонусами.