Единый транспортный портал взял золото на конкурсе "Рейтинг Рунета 2020"

03 октября, 19:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Единый транспортный портал признали лучшим на конкурсе "Рейтинг Рунета 2020", сообщает пресс-служба Дептранса в Telegram.
"Наш сайт победил в категории "Порталы" – его признали лучшим среди 27 других проектов. Это была долгая борьба – сам конкурс длился несколько месяцев и проходил в два этапа", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что сначала свою оценку поставили пользователи на народном голосовании, а затем мнение высказало профессиональное жюри из представителей веб и мобильной индустрии.
"Мы рады, что проект оценили как профессионалы, так и жители города", – отметили в ведомстве. В Дептрансе предложили желающим присылать свои идеи, чтобы совершенствовать портал.
Ранее мобильное приложение "Моя Москва" удостоилось серебряной медали международного конкурса Всемирной организации устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards. Приложение отметили в номинации "Эффективность правительства".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: