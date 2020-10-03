Единый транспортный портал взял золото на конкурсе "Рейтинг Рунета 2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Единый транспортный портал признали лучшим на конкурсе "Рейтинг Рунета 2020", сообщает пресс-служба Дептранса в Telegram.

"Наш сайт победил в категории "Порталы" – его признали лучшим среди 27 других проектов. Это была долгая борьба – сам конкурс длился несколько месяцев и проходил в два этапа", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сначала свою оценку поставили пользователи на народном голосовании, а затем мнение высказало профессиональное жюри из представителей веб и мобильной индустрии.

"Мы рады, что проект оценили как профессионалы, так и жители города", – отметили в ведомстве. В Дептрансе предложили желающим присылать свои идеи, чтобы совершенствовать портал.

Ранее мобильное приложение "Моя Москва" удостоилось серебряной медали международного конкурса Всемирной организации устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards. Приложение отметили в номинации "Эффективность правительства".