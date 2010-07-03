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Директор кинотеатра "Художественный" рассказала, какие фильмы там будут показывать

Арт-мейнстрим и "кино не для российского проката": что будут показывать в "Художественном"
город культура

Спустя шесть лет после закрытия кинотеатра "Художественный" москвичи увидели его обновленный фасад. С кинотеатра сняли леса, и теперь на здании красуется историческая вывеска "Художественный электро-театръ". Рассказываем, когда планируется полное завершение реставрационных работ и какие фильмы будут показывать в кинотеатре.

Исторический облик 1913 года

Знаменитый кинотеатр на Арбате закрылся на реставрацию в 2014 году. К 2018 году были завершены противоаварийные работы, затем специалисты занялись усилением стен и фундамента здания. Следующим этапом стала реставрация фасадов и интерьеров. В департаменте культурного наследия города заверили, что кинотеатру вернут исторический облик 1913 года.

Кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади является объектом культурного наследия регионального значения и входит в тройку кинотеатров, имеющих столетнюю историю. Первый фильм был показан в его стенах 110 лет назад, в 1909 году. Тогда 400 зрителей увидели премьеру французской драмы "Жоржетта".

Cегодня с "Художественного" сняли строительные леса, и перед взорами горожан появилась историческая вывеска "Художественный электро-театръ". Также можно увидеть отреставрированные маскароны, надписи "Входъ" и "Выходъ", украшающие парадные двери, барельефы "Селена" и "Гелиос" и другие элементы декора.

В главном зале восстановлены барельефы над входами, над порталом, восстановлены пилястры с капителями в зале. Под слоем краски и штукатурки была обнаружена историческая решетка, к которой крепилась люстра. Ее не было видно последние лет 50, поэтому она с тех времен действительно оригинальный элемент. Хотя о самой люстре информации не сохранилось.
Дарья Парамонова
генеральный директор Strelka Architects, отвечает за видение проекта

Генеральный директор Strelka Architects Дарья Парамонова, отвечающая за видение проекта по реставрации "Художественного", сообщила Москве 24, что все обнаруженные внутри интерьера элементы уже отреставрированы. "Часть элементов была восстановлена на основании реставрационного проекта и научно-изыскательских работ, которые делались для кинотеатра. В основном они все находятся в главном зале, часть элементов – в боковых и главном фойе", – рассказала Парамонова.

Что будут показывать

Реставрация фасада кинотеатра "Художественный" завершилась в Москве

Глава архитектурного бюро сообщила, что сроки по строительным работам пока сохраняются (конец 2020 года). Однако дата открытия кинотеатра пока неизвестна. Во многом это также будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе.

При этом формат, в котором будет функционировать обновленный кинотеатр, уже известен. Директор кинотеатра Варвара Мельникова в диалоге с Москвой 24 сообщила, что "Художественный" будет работать как премьерный центр, но с кураторским подходом к отбору фильмов.

Основу репертуара кинотеатра будет составлять арт-мейнстрим, но при этом не будет дискриминации по форматам и жанрам. Качественный мейнстрим также будет представлен в афише кинотеатра. Помимо показов фильмов из текущего проката, будут проводиться фестивали, в рамках которых будет показываться кино, не купленное для российского проката.
Варвара Мельникова
директор кинотеатра "Художественный"

По словам архитекторов, несмотря на то что кинотеатр обнесен строительной площадкой и фасад видно больше издалека, москвичи уже положительно отзываются о внешнем виде здания.

В настоящий момент реставрационные работы в основном завершены, ведется работа по отделке интерьеров. "Мне кажется, все очень ждут его открытия. "Художественный" – знаковый, исторический кинотеатр. Это уникальный объект в мире, таких кинотеатров совсем немного", – подчеркнула Дарья Парамонова.

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Лоскутникова Наталья

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