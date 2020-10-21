QR-ключи от локаций Нижегородской области появятся на "Тройках" и "Единых"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На новых тематических "Тройках" и "Единых" появятся особые "ключи" от самых интересных и красивых локаций Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта в Telegram-канале.

Новую серию проездных посвятили 800-летию Нижнего Новгорода.

"На билетах мы разместили QR-коды – "ключи", перейдя по которым пассажиры откроют для себя все must-see места Нижегородской области", – рассказали в Дептрансе.

Лимитированных "Троек" всего 10 тысяч, "Единых" – 400 тысяч экземпляров. Приобрести их горожане могут в кассах и автоматах на "Арбатской", "Киевской", "Чистых прудах", "Лубянке", "Чеховской", "Парке культуры", "Пушкинской" и "Нижегородской".

Ранее в метро начали продавать лимитированные "Тройки" и "Единые", посвященные Карачаево-Черкесии. Купить их пассажиры могут в пределах Кольцевой линии.