Карты "Тройка" серии "Спортивное достояние России" поступили в продажу

Фото: Фото: Дептранс Москвы
В столичном метро состоится ряд мероприятий, посвященных теннису. Об этом рассказали в пресс-службе Дептранса Москвы в Telegram.
Так, москвичи могут приобрести проездные карты "Тройка" новой коллекции "Спортивное достояние России". На них изображена теннисистка Светлана Кузнецова. Купить лимитированные карты, общим тиражом 10 тысяч экземпляров, можно в кассах внутри кольцевой линии метрополитена.
Также до 26 октября на станции метро "Воробьевы горы" будет функционировать выставка, которая расскажет о жизни спортсменки.
А познакомиться подробнее с биографией Кузнецовой можно будет в вагонах метро, где на экранах покажут соответствующие видео. Кроме того, голос спортсменки зазвучит и на эскалаторах подземки. Девушка напомнит пассажирам о важности соблюдения мер безопасности в общественном транспорте.
Ранее сообщалось, что в Измайловском парке начались бесплатные курсы по режиссуре и сценографии, на которых все желающие смогут познакомиться с основами этих направлений.
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