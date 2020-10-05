Парки приглашают москвичей на новые виртуальные лекции и мастер-классы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Парки, подведомственные департаменту культуры, приглашают москвичей присоединиться к познавательным лекциям и мастер-классам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Из-за угрозы осеннего распространения простудных заболеваний и коронавируса все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.
В частности, на страницах усадьбы Воронцово в социальных сетях 10 октября в 12:00 опубликуют лекцию, посвященную творчеству советского писателя Александра Твардовского.
В соцсетях Измайловского парка также появятся литературные лекции. 10 и 11 октября в 17:00 здесь разместят онлайн-уроки поэта Аксиньи Домео.
Лекцию музея-заповедника "Царицыно", подготовленную в рамках проекта "Разговор с директором", можно будет увидеть 5 октября в 12:00 на YouTube-канале парка. Речь пойдет о том, как учреждение в дальнейшем будет развивать онлайн-формат проведения культурных событий.
Парк "Северное Тушино" покажет цикл видеороликов, посвященных покорению космоса. Выкладывать их будут каждый день в 13:00.
Усадьба Воронцово 8 октября проведет лекцию о тонкостях науки фенологии. 11 октября культурная площадка познакомит гостей с историей появления оранжерей в России. Видеозаписи опубликуют в 12:00.
Бабушкинский парк опубликует видеоурок по рисунку акварелью. Так, все желающие смогут попробовать себя в качестве начинающего художника и изобразить акварелью центральную аллею осеннего парка. Появится урок на страницах парка 6 октября в 12:00.
Таганский парк проведет мастер-класс, который поможет зрителям создать букет из кленовых листьев. Урок пройдет в прямом эфире 10 октября в 12:00. В парке рекомендуют заранее подготовиться и приобрести кленовые листья, клей, узкий скотч, а также алкидный или акриловый спрей пастельных тонов.
Ранее стало известно, что 17 бесплатных тематических фотовыставок будут организованы в столичных парках этой осенью.
Некоторые из них открыты уже сейчас. В частности, на Борисовских прудах разместили снимки Всероссийского фестиваля "Путешествуйте дома". Выставка посвящена местам в разных регионах России, которые имеют важное значение для истории или культуры. Экспозиция будет работать до 20 октября.
Сезон работы фонтанов в Москве продлен до 10 октября
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